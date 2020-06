La plateforme « Taamu Sénégal » lancée : Papa Mahawa Diouf, le DG de l’ASPT, ravive les lueurs d’espoir du secteur touristique Comme presque tous les secteurs économiques du monde, le Tourisme traverse une période très dure. La COVID-19 est passée par-là. Pourtant avec le lancement de la plateforme « Taamu Sénégal », des pistes porteuses d’espoir pour le secteur touristique ont été partagées par Pape Mahawa Diouf, le Directeur général de l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique…

Mercredi 17 Juin 2020

La crise sanitaire du Coronavirus a eu un impact négatif sur toutes les activités économiques du monde et le Sénégal avec un secteur touristique presque à l’arrêt est durement touché.



Pape Mahawa Diouf, le Directeur général de l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique qui faisait face à la presse a expliqué non seulement le souci de relancer ce volet économique, mais aussi décliné sa mise en œuvre avec le lancement de la plateforme « Taamu Sénégal »



Tout est parti du constat que des raisons, besoins ou objectifs divers, annuellement de nombreux voyages sont engagés avec des consommations touristiques initialement prévues en dehors, pour une valeur estimée à plus de 3 milliards FCFA, une recette qui peut bénéficier au secteur touristique du Sénégal.



C’est le pourquoi de cette plateforme ciblant des entreprises publiques et privées nationales, des expatriés et résidents au Sénégal qui vise notamment à valorise le potentiel des sites touristiques nationaux.



C’est ainsi qu’après des rencontres avec le secteur privé, les Agence de voyages, d’hôtellerie, acteurs et agents des sites touristiques, la plupart des grandes entreprises ont partagé cette vision avec la promesse de réduire les couts pour plus d’accessibilité, avec une plateforme internet accessible à tous.



En cette initiative, précise M Diouf, leur agence joue son rôle de facilitateur avec la revalorisation des parcs nationaux, aires marines protégées, et la réouverture des sites dans de bonnes conditions et pratiques saines.



Mais lancée depuis plus d’un mois et inspirée du guide des bonnes pratiques, elle est non seulement différente de la campagne de tourisme interne, sur laquelle le ministre du Tourisme reviendra, mais aussi de la grande promotion du Tourisme interne, une initiative du Chef de l’Etat.



