La police sénégalaise nie toute implication quant aux incidents de Nianao

Par un communiqué, la police sénégalaise informe la population en général et la presse en particulier, qu’elle n’est, ni de près, ni de loin, mêlée aux incidents malheureux survenus hier à Nianao, localité située à la frontière sénégalo/bissau-guinéenne.



Selon les informations de diverses sources, un pèlerin bissau-guinéen a été tué et trois autres ont gravement blessés dans les heurts avec les forces de sécurité sénégalaises. Le bureau des Relations Publiques de la Police « rappelle qu’il n’y a jamais eu de conjugaison d’efforts entre elle et les autres services de sécurité dans ce secteur et qu’aucune patrouille mixte l’impliquant, n’y a été déployée ».