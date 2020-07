La police veille sur nous - Découvrez le bilan "criminel" de ce mois de juin La Police publie les chiffres de la criminalité et des infractions du mois de juin : 2630 individus interpellés. Durant le mois de juin 2020, les services relevant de la Direction de la Sécurité Publique, ont mené sur l’ensemble du territoire national des opérations qui ont abouti à l’interpellation de deux mille six cent trente (2630) individus, pour diverses infractions, dont quarante-sept (47) de nationalités étrangères

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Juillet 2020 à 08:19

Ces interpellations sont réparties comme suit. 404 individus appréhendés pour atteintes aux biens (vols, recel, abus de confiance, détournement, escroquerie), 193 pour infractions au code des drogues, 156 pour atteintes aux personnes (homicides, accidents, tentative de meurtre, coups et blessures volontaires, viol-attentat à la pudeur, violences à ascendants) et 159 pour atteintes à la paix publique, 1531 pour vérification d’identités et 187 pour ivresse publique et manifeste.



Poursuivant la lutte contre le grand banditisme en période d’Etat d’urgence, les éléments du Commissariat spécial de Saly Portudal ont démantelé 02 bandes de malfaiteurs redoutables ; l’une composée de 13 individus, s’adonnait à un trafic d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et l’autre pour implication dans plusieurs cambriolages.



