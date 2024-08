« La presse n'a jamais refusé de payer les impôts ! » Par Alassane Samba Diop Le journaliste Alassane Samba Diop se veut clair et net : « La presse n'a jamais refusé de payer les impôts ! » Dans un post en réaction aux multiples accusations portées sur les entreprises de presse, suite à la ‘’Journée Sans presse’’ du mardi dernier, il apporte sa réplique aux détracteurs et listent les entraves qui gangrènent le secteur : Son Post

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Août 2024 à 11:04 | | 0 commentaire(s)|

Je pense que c'est une fausse information!



La presse n'a jamais refusé de payer les impôts !



C'est une totale aberration que de le dire!



Elle a des arrières d'impôts et a demandé des moratoires pour s'acquitter de ses obligations !



Vous n'avez vu ou entendu aucune déclaration dans le sens de refuser les impôts !



C'est une campagne de diabolisation et de calomnies qui a été déclenchée !



Nous avons demandé de rencontrer nos autorités pour discuter de la question et d'autres qui concernent notre secteur !



Nous avons trouvé portes closes !



Toutes les demandes d'audience auprès du Président, du Premier ministre sont restées lettres mortes!



Dans le temps, les structures de l'Etat nous doivent de l'argent et refusent de nous payer!



Et nos comptes sont bloqués !



Que faire ?



Nous sommes ouverts au dialogue pour trouver des solutions !



Les travailleurs de la presse sont des sénégalais !



Par Alassane Samba Diop



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook