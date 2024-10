Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La presse sénégalaise endeuillée : Isseu Dior Sall, une figure emblématique, tire sa révérence Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Octobre 2024 à 18:12 | | 0 commentaire(s)| Le secteur des médias au Sénégal est frappé par une triste nouvelle tombée ce matin : notre consœur Isseu Dior Sall, ancien journaliste de Sud FM et directrice de Mbour FM est décédée. Au secteur et surtout à nos sœurs du métier , cette professionnelle reconnue laisse derrière elle un héritage significatif, marqué par un engagement sans faille au service d'une information de qualité.

C’est au sein de Sud FM, une station qui a joué un rôle pionnier dans le paysage audiovisuel sénégalais que Isseu Dior Sall a commencé à marqué sa carrière. Elle y a forgé sa réputation en couvrant des thématiques d'actualité avec rigueur, tout en s'engageant pour la promotion de la liberté de la presse. Son passage à Mbour FM, dont elle était la directrice, a permis à la radio de devenir un acteur incontournable de l'information locale, notamment dans la région de Thiès.



Un hommage unanime de la communauté médiatique



La nouvelle de son décès a suscité une vague d'émotion parmi ses confrères et consommateurs. Les témoignages affluents pour saluer sa contribution remarquable au journalisme indépendant. « Une femme de principes et une voix précieuse de la presse sénégalaise », déclarent certains collègues, en rappelant son rôle dans la formation des jeunes journalistes et la promotion des valeurs d'éthique professionnelle.



Un vide qui sera marquant pour ses proches



Selon les témoignages, Isseu Dior Sall s'est distinguée par sa capacité à conjuguer rigueur et humanisme dans son métier, devenant ainsi une référence pour plusieurs générations de journalistes. La perte de cette figure inspirante laisse assurément un vide dans le monde médiatique, mais son héritage continuera de guider ceux qui poursuivent la mission d'informer en toute indépendance.



L'ensemble de la profession, ainsi que de nombreuses personnalités de la société civile, ont exprimé leurs condoléances à la famille de la défunte et aux équipes de Mbour FM. La disparition d'Issa Dior Sall rappelle l'importance de préserver l'intégrité de la presse, à l'image de ce qu'elle a incarné tout au long de sa carrière.



A sa famille, ses parents et proches, Le Groupe Leral exprime sa vive compassion et ses condoléances. Par la Grâce de DIEU, que Firdawsi , le paradis, soit sa nouvelle demeure !





