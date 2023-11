La région de Kédougou renforcée sur le plan médical

La région de Kédougou a été fortement renforcée sur le plan médical avec la mise en place des ambulances médicalisées, notamment à Salémata, à Saraya, à l'hôpital de Kédougou. Cette couverture est particulièrement nécessaire dans une zone accidentogène comme Kédougou, où les localités peuvent être éloignées les unes des autres. De plus, l'installation d'un SAMU dans la zone de Saraya permettra une meilleure régulation des références et contre-références des patients. Cela contribuera à une coordination plus efficace des interventions. Il y a aussi des véhicules de liaison qui ont été mis à la disposition de la direction régionale de la santé, rapporte L'As.



Cela facilitera les missions de supervision sur le terrain et améliorera la réactivité des services de santé. Dans cette même logique, un véhicule réfrigéré est disponible pour le transport des vaccins et autres produits nécessitant une chaîne de froid. Cela permettra d'éviter les déplacements coûteux et difficiles pour les ICP (Intervenants Communautaires Polyvalents) de la région. Ainsi, l'offre de services de soins est renforcée à Kédougou, dans le but de rapprocher les services de base et les services de référence des populations.



La future construction d'un centre de santé à Salémata contribuera également à une meilleure couverture sanitaire de la région. Enfin, l'ambition de démarrer la télémédecine à Kédougou en tant que région pilote est très prometteuse. La télémédecine peut jouer un rôle essentiel pour améliorer l'accès aux soins de santé, en particulier dans les zones d'accès difficile.