La rentrée des Cours et Tribunaux fixée au 9 janvier prochain La prochaine rentrée des Cours et Tribunaux est fixée au 9 janvier prochain et sera présidée par le chef de l’État, Macky Sall, président du Conseil Supérieur de la Magistrature, rapporte "Les Echos". Le thème de cette année est : «Lutte contre le terrorisme : un défi pour les États africains». Rappelons que le choix du thème est dévolu à la Cour suprême.

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Novembre 2019 à 11:16 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos