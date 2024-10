La réplique du Pds: «Sopi Sénégal voulait usurper les couleurs et le symbole du Pds»

Le camp de Karim Wade réplique. Un communiqué signé par le porte-parole du Pds, indique que « d’anciens militants du Parti démocratique Sénégalais, experts certifiés en manipulation, ont tenté, à travers leur bulletin de vote d’usurper les couleurs et le symbole du Pds ».



D'aprés "Bes bi", Bachir Diawara informe que « le Secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade a saisi le ministre de l’intérieur pour récuser le modèle de bulletin déposé par la coalition du nom de Sopi Senegal ».



Selon le Pds, la « tentative diabolique » de Tafsir Thioye et Cie « s’est soldée par un cuisant échec » puisque « aussi bien l’épi de mil qu’ils voulaient utiliser que la couleur jaune clair, ne figurent plus sur leur bulletin ». Le Pds demande à ses militants de « tout mettre en œuvre, pour le triomphe de la très grande coalition Takku Wallu Sénégal et de l’inter coalition avec Samm sa Kaddu ».

