La réponse de Augustin Senghor au président de Naples : «Soit il n’est pas intelligent, soit il est raciste»

Bes Bi qui relaie sa sortie rappelle que ce dernier avait affirmé dans une interview qu’il ne souhaitait plus recruter des joueurs d’origine africaine au sein de son club. «Ne me parlez plus des footballeurs africains. Je n’en prendrai plus, tant que la Coupe d’Afrique des nations sera organisée au milieu de la saison», avait-il précisé.



Mais, pour Augustin Senghor, tout porte à croire qu’il n’y a pas à transiger sur cette question. «Aurelio De Laurentis : ce Monsieur, soit il n’est pas intelligent (idiot ?), soit il est raciste. Je préfère retenir la première hypothèse par respect pour lui», répond sur Twitter, le patron du football sénégalais.



Avant de poursuivre pour affirmer, non sans conviction, que «la Coupe d’Afrique va continuer avec ses meilleurs joueurs africains et il continuera à nous appeler les autres».