La routine de beauté pour renforcer les cils naturellement Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Août 2019 à 15:02 | | 0 commentaire(s)| Cils longs, denses, épais, volumineux pour un regard de biche ? Adoptez une routine pour prendre soin de vos cils en les fortifiant et de les rendant plus beaux car ils sont avant tout un rôle de protection. En effet, ils protègent des différents corps extérieurs qui ne cherchent qu'à se loger dans nos yeux.

Prendre soin de ses cils est important pour éviter à tout corps étranger de s’infiltrer dans les yeux. Tout comme la peau, après un maquillage, il faut toujours démaquiller les cils en imbibant de l’huile végétale comme l’huile d’argan ou de l’huile de coco et frottez.



Ensuite, appliquez une fine couche de vaseline au ras des cils supérieurs. Vous pouvez utiliser de la vaseline liquide. Massez du bout des doigts, laissez-la agir toute la nuit et retirez-la à l’aide d’un mouchoir en papier ou en vous rinçant le visage le lendemain matin. En quelques semaines, vos cils seront plus longs et plus épais.



Ou simplement appliquez de l’huile de ricin ou de l’huile d’olive quelques gouttes sur vos cils tous les soirs avant d’aller dormir, massez doucement pour faire pénétrer, mais sans que l’huile rentre dans les yeux, et laissez le produit agir pendant la nuit. Ce soin renforce les cils en les nourrissant en profondeur.



Ce soin est à appliquer sur des cils démaquillés et secs en effectuant des zigzags. Laissez poser toute la nuit.







Mam Dieng



