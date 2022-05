Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici « La santé et l’éducation » : Khaby Lame dévoile ses ambitions pour le Sénégal Rédigé par leral.net le Lundi 30 Mai 2022 à 17:58 | | 0 commentaire(s)|

Khaby Lame, la deuxième personnalité la plus suivie sur le réseau social chinois était l’un des invités « surprise » de la 75e édition du tout dernier Festival de Cannes. Inconnue du grand public il y a encore deux ans, la star de TikTok qui totalise plus de 138 millions d’abonnés avait déjà fait sensation en septembre 2021 à la Mostra de Venise.



Malgré cet immense succès, le Sénégalais de 23 ans, qui vit à Milan, dit garder toujours les pieds sur terre. Et le moins que l’on puisse dire, c'est que Khaby n’est pas prêt d’oublier ses origines…sénégalaises. “Je me rendrai là-bas”, a confié le comédien à un média français dans une interview en marge du festival.



Un voyage qu’il a toujours rêvé de faire dit-t-il, pour se ressourcer et pas seulement. Le jeune milanais, dont le montant de la fortune demeure encore secret, nourrit de grands projets pour son pays d’origine. Et s’il y a des domaines dans lesquels il souhaite injecter une partie de son argent, ce sont bien la santé et l’éducation, ajoute Lame. Une générosité qui serait la bienvenue dans un pays qui manque de tout, ou presque.



Ola.sn



