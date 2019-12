La se0tape de la fille de Koffi Olomidé avec un célèbre chanteur publié sur Snapchat (vidéo)

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Décembre 2019 à 15:42 | | 0 commentaire(s)|

Encore une histoire de sextape ! La fille du célèbre chanteur congolais Koffi Olomidé au nom de Didi Stone Olomidé apparaît dans une vidéo de sextape qui circule sur la toile il y’a quelques heures.

En effet le chanteur congolais Ya Lévis auteur du fameux tube à succès « KATCHUA » serait en ce moment dans de sales draps car le gars s’est fait voler son téléphone portable et le voleur est en train de divulguer les SexTapes du jeune homme et dans les fameuses SexTapes on peut bien voir que la fille en question n’est nul autre que Didi Stone Olomidé et depuis quelques heures la jeune fille a désactivé son compte Instagram.