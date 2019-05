La société Askia Assurances fait condamner lourdement l'entreprise FHM PHARMA

La chambre des Petits litiges du tribunal du Commerce hors-classe de Dakar a tranché ce mardi 22 mai 2019, l'affaire numéro 1931/2019 opposant la société Askia Assurances (SCP Léon Patrice et Sylva) à l'entreprise Fournitures Hospitalières et Médicale Pharma dite FHM PHARMA. Défaite dans le procès, celle-ci a été condamnée à payer à la société d'assurances la somme de 7.600.000 FCFA en principal et celle de 1.000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le juge El Hadji Ibou Sarr a également déclaré la demande tendant à l’exécution provisoire sans objet, tout en mettant les dépens à la charge de FHM PHARMA.