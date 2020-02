La société Batimat fait condamner l'Institut Panafricain de Marketing

L'Institut Panafriacain de Marketing a été condamné jeudi dernier par la deuxième chambre du tribunal du Commerce de Dakar. Elle doit allouer à la société Batimat la somme de 1.032.110 FCFA en principal et celle de 200.000F CFA à titre de dommages et intérêts. Ce, pour résistance abusive.

Partie civile, la société Batimat s'était attachée les services de Me Khaled Houda pour la défense de ses intétêts.