La société Bativerres Sarl expulsée de ses locaux sis à Pikine

Statuant publiquement contradictoirement contre la demanderesse, par défaut réputé contradictoire à l’encontre de la défenderesse, en matière commerciale en premier et dernier ressort, la chambre des Petits Litiges du tribunal de Commerce de Dakar a prononcé tout d'abord, le mardi 20 août, la résiliation du bail liant les parties.



Ainsi, le président Ibou Sarr a ordonné l’expulsion de la société Bativerres SARL des lieux sis km 10 route de Rufisque à Pikine, de ses biens et de tout occupant de son chef.



Spécialisé dans l'importation, l'exportation... de matériaux de construction, le défendeur est également condamné au paiement de la somme de 4 493 000 FCFA au titre des arriérés de loyer et celle de 500 000 FCFA au titre des dommages intérêts pour résistance abusive.



Pour la défense de ses intérêts dans cette affaire numéro 3172/2019, la société Rama Décor avait commis Me Baboucar Cissé.