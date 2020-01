La société DHL GLOBAL FORWARDING condamnée à payer 3 millions FCFA....

La somme de 2.724.130 FCFA en principal et celle de 200.000F CFA à titre de dommages et intérêts, c'est la lourde sanction pécuniaire infligée à la société de transport logistique, DHL GLOBAL FORWARDING. Cette dernière a été traduite devant la deuxième chambre du tribunal de Commerce de Dakar par la société SENEGAL HANDLING SERVICES DITE SHS.

Le juge Hélène Sarr Camara a déclaré la demande tendant à l'exécution provisoire, sans objet. Partie civile, la société d’assistance aéroportuaire SHS a été défendue par Me Boucounta Diallo. Quant à l'entreprise DHL, elle avait commis Me Ndèye Coumba Diop Guèye.