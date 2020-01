La société DISTRI MEDIC perd son procès contre Company Senegal

La société Distri Medic a subi un revers devant le tribunal de Commerce de Dakar le 8 janvier dernier. Elle a été condamnée à payer à la société Company Sénégal la somme de 27.388.620FCFA en principal, outre celle de 3.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamné également aux dépens, Distric Medic, spécialisé sur l'équipement médical, avait commis Me Ibrahima Guèye. Ce dernier avait en face de lui, Mes Mariam Sakiné et autres, qui ont plaidé la cause de Company Sénégal.