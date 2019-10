La société "Grands Moulins de Dakar" fait condamner lourdement les "Charcuteries Bouniche"

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort en la forme et vu l’ordonnance de clôture n°589 du 02 octobre 2019, le président Alioune Ndiaye a déclaré l’action de la société anonyme "Les Grands Moulins de Dakar", recevable.



Ensuite, il a condamné le GIE "Les Charcuteries Bouniche" à lui payer la somme de 52.942.032 FCFA, outre la somme de 1.000.000FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Condamné également aux dépens, le GIE "Charcuteries Bouniche" s'était attaché les services de Me Oumar Diallo pour la défense de ses intérêts. Quant à la société "Les Grands Moulins de Dakar", elle a été assistée par Me Christian Faye.