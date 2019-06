La société NELL STEEL fait condamner lourdement la BRM et rentre en possession de ses terrains

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort, en la forme et vu l’ordonnance de clôture n°294 du 29 mai 2019, le juge a déclaré l'action recevable. Dans le fond, il a dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise complémentaire ou une contre-expertise.



Ainsi, il a débouté la BRM de toutes ses demandes, avant d'ordonner la mainlevée des hypothèques forcées sur les terrains objets des titres fonciers n°1962/MB et n°1963/MB et les lots B et C du TF n°5835/GR. La BRM a été également condamnée à payer à la société Nell Steel la somme de 100.000.000FCFA à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.



La société Nell Steel a été par ailleurs, déboutée de sa demande de caducité et de paiement.

La BRM avait commis Me Babacar Camara pour la défense de ses intérêts.