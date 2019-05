La société NMA SANDERS de Ahmed Amar gagne son procès contre Abdou Khoudoss Dieng

Statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort ce mercredi 22 mai 2019, le tribunal du Commerce hors-classe de Dakar a rejeté tout d'abord l'exception d'irrecevabilité. Ainsi, il a débouté M. Abdou Khoudoss Dieng, défendu par Me Mouhamadou Bamba Cissé de sa demande en rétraction de l’ordonnance d’injonction de payer N°050/2019 du 29 janvier 2019, rendue par le Tribunal de Céans.

Le juge Alioune Ndiaye a ensuite condamné M. Dieng à payer à la société NMA SANDERS la somme de 12.960.000 FCFA en principal et celle de 1.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts. La société NMA SANDERS avait commis Me Abdou Thiam pour la défense de ses intérêts dans cette affaire numéro 1622/2019.