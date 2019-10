La société "New Africa Pêche" lourdement condamnée...

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en premier et dernier ressort, en la forme et vu l’ordonnance de clôture n°556 du 25 septembre 2019 du juge de la mise en état, le président Alioune Ndiaye a déclaré l'action de la partie civile, recevable.



Ainsi, il a condamné la société "New Africa Pêche" SARL à payer à SAS RB FISHING, la somme de 12.009.955 FCFA au principal, outre celle de 1.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.



Assistée par Mes Etienne et Padonou, la société New Africa Pêche SARL a été également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.