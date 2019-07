La société S.A.T.P expulsée de ses locaux à Sangalkam

Rendant sa décision dans cette affaire numéro 103/19, les juges de la première chambre du tribunal de Commerce de Dakar ont constaté tout d'abord la résiliation du bail liant les parties.



Ainsi, ils ont ordonné l’expulsion de la société S.A.T.P de la villa sise à Sangalkam à Dakar, tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef.



La Société S.A.T.P a été également condamnée à payer à la Société PYRAMID IMMO SARL la somme de 4.377.600 FCFA représentant trois (03) trimestres de loyers échus et impayés à savoir celui de juin à août 2018, celui de septembre à novembre 2018 et celui de décembre 2018 à février 2019.



En outre, elle doit allouer la somme de 500.000 FCA à titre de dommages et intérêts.



Me Cheikh Cissé qui défendait les intérêts de l'agence Pyramid Immobilier, avait en face de lui, Me Youssoupha Camara, avocat de la société S.A.T.P.