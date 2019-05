La société SAFMARINE SENEGAL condamnée à payer plus de 136 millions FCFA à...

Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort, la présidente Hélène Sarr Camara a rejeté sur la forme la fin de non-recevoir. Ainsi, elle a déclaré la société SAFMARINE Sénégal responsable du préjudice subi par la société WATT, avant de la condamner à payer la somme de 126.724.500F CFA à titre de réparation du préjudice subi et celle de 10.000.000F CFA à titre de dommages et intérêts.

Le juge a également ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 500.000 FCFA.

La société Watt qui avait mis MAERSLINE dans la procédure avait commis Me Baba Diop pour la défense de ses intérêts.