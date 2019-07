La société Sabadola Gold lourdement condamnée

Traduite en justice par l'entreprise Autolaque Sarl, la société Sabadola Gold Opérations Sénégal a été condamnée ce mercredi 10 juillet 2019, par le tribunal du Commerce de Dakar. Dan son délibéré, la première chambre de ladite juridiction a condamné la société canadienne, spécialisée dans l'exploration et la production de mines d'or à l'Est du pays, à payer à la partie civile la somme de 12 600 000 FCFA en principal et celle de 1 000 000 FCFA au titre des dommages intérêts pour résistance abusive.

Le président Alioune Ndiaye et ses assesseurs ont également déclaré l'exécution provisoire sans objet, tout en mettant les dépens à la charge de Sabadola Gogl Opération SA, assistée par Me François Sarr.

Quant à la société Autolaque, spécialisée dans la fabrication et la fourniture de peinture automobile, elle avait commis le tonitruant Me Bouboucar Cissé, pour la défense de ses intérêts.