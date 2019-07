La société Safmarine condamnée à payer 18 millions à...

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale en premier et dernier ressort, en la forme et vu l’ordonnance de clôture n°324 du 19 juin 2019 du juge de la mise en état, le président Alioune Ndiaye a déclaré l’action du plaignant, recevable.



Ainsi, il a déclaré la société SAFMARINE responsable du préjudice souffert par Abdou Khadre Fall, avant de la condamner à payer la somme de 16.184.069 FCFA outre celle de 2.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.



Le juge a également mis les dépens à la charge de la société SAFMARINE, assistée par Me Lenoble. Ce dernier avait en face de lui, Me Abdourahmane Diallo qui défendait les intérêts du sieur Abdou Khadre Fall.