La société TIMAR Afrique de l’Ouest condamnée à payer 50 millions FCFA...

La société MAJOREL, ex Phone Group Sénégal a gagné son procès intenté contre la société TIMAR Afrique de l’Ouest. Conformément à la décision rendue par le tribunal du Commerce de Dakar jeudi dernier, le défendeur doit payer à la société Majorel la somme de 50 millions de nos francs pour toutes causes de préjudices confondus. La présidente de la chambre a également ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 500 000 FCFA.

Pis, la société TIMAR Afrique de l’Ouest a été déboutée de sa demande reconventionnelle.



Pour la défense de ses intérêts, Majorel avait commis Me Chiristian et Associés. Quant à la société Timor Afrique de l'Ouest, spécialisée dans le transport et la logistique, elle s'était attachée les services de Me Michel Bass.