La société Terminal des Opérations Maritimes condamnée à payer 22 millions FCFA...

La société Francetruck a gagné son procès ntenté contre l'entreprise Terminal des Opérations Maritimes dite TOM.

Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale en premier et dernier ressort, le président Alioune Ndiaye du tribunal de Commerce de Dakar a débouté tout d'abord, la société Terminal des Opérations Maritimes de sa demande d’expertise.



Ensuite, il l'a condamnée à payer à la société Francetruck SA la somme de 30717 euros ( 19 966 050 FCFA) au principal et celle de 1 866 euros (1 212 900 FCFA) au titre des pénalités de retard. Pis, elle doit également allouer la somme 1 000 000 FCFA à titre des dommages intérêts pour résistance abusive.



Toutefois, la société Francetruck SA, assistée par Me Guédel Ndiaye a été déboutée du surplus de sa demande. La société Terminal des Opérations Maritimes dite TOM avait commis Me Ibrahima Diagne pour la défense de ses intérêts.