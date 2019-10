La société Transafricaine de Travaux et Services fait condamner la BICIS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort, en la forme et vu l’ordonnance de clôture n°530 du 18 septembre 2019, le président Ibou Sarr a déclaré l’action de la partie civile, recevable.



Ainsi, il a condamné la BICIS, à payer à la société TRANSAFRICAINE DE TRAVAUX ET SERVICES la somme de 50.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.

Condamnée également aux dépens, la BICIS avait commis Me François Sarr pour la défense de ses intérêts. Ce dernier avait en face de lui, Me Youssoupha Camara qui assistait la société Transafricaine de Travaux et Services.