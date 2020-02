La société WAW TELECOM lourdement condamnée

La société Equinox Technologies Sénégal a gagné son procès intenté contre l'entreprise Waw Télécom. Rendant sa décision dans cette affaire numéro 5362/2019 jeudi dernier, le tribunal du Commerce de Dakar a infligé une lourde sanction pécuniaire à Waw Télécom qui doit payer à la partie civile la somme de 11.221.210 FCFA. En plus du montant de 500 000 de nos francs à titre de dommages et intérêts.



Cependant, la société Equinox Technologies, assistée par Mes Tall et Associés, a été déboutée du surplus de ses demandes.