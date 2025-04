Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La sortie du téléfilm, intitulé « KIN’DE », attendue Rédigé par leral.net le Mardi 22 Avril 2025 à 18:38 | | 0 commentaire(s)| La Radiotélévision Fulbe, en partenariat avec la troupe « Le Soleil Levant », annonce la sortie d’un téléfilm, intitulé « KIN’DE ». Ledit téléfilm relate des faits de société, notamment le problème des castes dans les mariages et le casse-tête de l’héritage dans les familles sénégalaises.

Dans ce téléfilm, dont l'annonce de sa sortie est faite, via une conférénce de presse ce mercredi, Dickel et Kalidou, les deux principaux personnages de la série, vivent une idylle jusqu’au jour où ils décident de s’unir pour le meilleur et pour le pire. Le prétendant est descendant de la lignée Torodo et Dickel est issue d’une famille griotte.



De là surviennent les problèmes provoqués par leurs parents conservateurs. Notamment, Abdoulaye Samba Sy qui répond dans le film au sobriquet de son nom d’acteur Samba Teddungal, père de Kalidou, issue d’une lignée noble des torobés conservateurs, Cheikh Ndiaye qui incarne le Laamtoro, est le beau-fils de Samba Teddungal, qui a donné sa fille en mariage à un torodo comme elle, pour dire qu’ils n’ont pas dérogé à la règle. Et le personnage de Farba Seck, incarné Abdoul Aziz Niane, père de Dickel, à qui on rappelle sa descendance et sa lignée gawlo.



Ainsi, cette rencontre avec la presse répond à un objectif. Alors que les séries de télévision continuent de captiver les audiences des téléspectateurs, le besoin de contenus nouveaux et convaincants reste constant.



C’est pourquoi La RadioTélévision Fulbe, dans sa politique de diversification de ses programmes, a décidé d’innover et de nouer un partenariat avec la troupe « Le Soleil Levant ». Pari ne pouvait être fortuit, vu le parcours et la trajectoire des différents acteurs du groupe, dont le professionnalisme et la créativité ne sont plus à démontrer.



D’aucuns diront comment se fait- il que la série « KIN’DE » puisse être interprétée par la troupe « SOLEIL LEVANT », alors que la langue utilisée est le pulaar ? Là intervient la polyvalence de Cheikh Ndiaye, Aziz Niane, Cheikhou Guèye, auteurs de plusieurs chef-d’œuvres en wolof, qui vont surprendre le public dans une série exclusivement pulaar.



« KIN’DE » est une série de 48 épisodes prêts à diffuser, dont le coût est à la hauteur du produit, rien que pour la satisfaction des téléspectateurs, la raison d’être de la RTF, qui ne compte lésiner sur les moyens, encore moins s’arrêter en si bon chemin, pour mériter une place de choix dans le paysage médiatique.



La diffusion est prévue courant juin, après la Tabaski 2025, en guise de NDEWENEUL pour les fidèles téléspectateurs de la RTF. Elle sera précédée par une cérémonie de lancement, dont la date vous sera communiquée.





