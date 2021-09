La stratégie de défense de Bougazelli: Désormais motus et bouche cousue "Mane Yaakhouna, ay waay mane yaakhouna". C'est le fameux slogan lancé par Seydina Fall Bougazelli lors de son interpellation avec les faux billets. Il s'adressait ainsi aux pandores et pleurait comme une madeleine.

Ce dossier qui est pendant devant la justice, mais dont personne n'en parlait plus, refait surface et met au goût du jour cette affaire de quarante six (46) millions F CFA.



Nouvelle stratégie



Ses avocats ont intimé à Seydina Fall Bougazelli de ne plus parler du dossier. le motus operandi est simple: "Motus et bouche cousue".



Une concertation entre Mes Seydou Diagne, Ciré Clédor Ly et El Hadji Diouf pour savoir la démarche à adopter.



Pour rappel, Bougazelli défiait quiconque de montrer des preuves concernant sa culpabilité et la vidéo, devenu virale en l'espace de quelques minutes a tout remis en question. En liberté provisoire, les syndicalistes et les mouvements, ainsi que l'opposition veulent qu'il soit traité comme l'ont été Simon et Kilifeu. Et d'y ajouter les deux députés, Mamadou Sall et Boubacar Biaye.

