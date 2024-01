La superficie des aires marines protégées, est passée de 114 000 à 682 435 ha en 11 ans (Directeur)

La superficie totale des aires marines protégées (AMP) du Sénégal, est passée de 114 000 ha en 2012 à 682 435 ha en 2023, a-t-on appris jeudi, du directeur des Aires marines communautaires protégées (DAMCP), le colonel Mamadou Sidibé.



« Le nombre d’aires marines protégées (AMP), qui était à 7 en 2012, est passé à 17 AMP en 2023, avec une superficie passant de 114 000 à 682 435 ha », a-t-il déclaré lors d’un atelier de validation d’une l’étude intitulée : »Analyse de faisabilité des différentes options de financement de la restauration des mangroves au Sénégal sur la base de la finance carbone ».



Cette étude a été réalisée dans le cadre du projet aires marines protégées, pilotée par le ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, de concert avec l’Agence française de développement (AFD) à Dakar.



Sur les 17 aires marines protégées, dont dispose désormais le Sénégal, « 14 AMP (82%) sont situées dans des zones de mangrove, avec des superficies à restaurer », a-t-il précisé.



Il a rappelé que le Sénégal a été désigné pour abriter le sixième congrès international sur les aires marines protégées (IMPAC 6), prévue en 2027, pour la première fois sur le continent africain.



« Dans cette perspective , a-t-il relevé, cet atelier offrira l’opportunité de capitaliser cette étude carbone, afin de l’inscrire dans les potentiels mécanismes d’autofinancement pour la conservation de la biodiversité marine et côtière. »



Le colonel Mamadou Sidibé a invité les pouvoirs publics et autres décideurs, à davantage accorder une attention particulière à la valorisation de la biodiversité et de ses services écosystémiques, ainsi qu’à son intégration dans tous les aspects de la planification.



« Il est aujourd’hui établi que la conservation de la diversité biologique est dans une large mesure, tributaire de la perception du public et de la conviction des décideurs. La conservation de la diversité biologique a une valeur aussi compétitive que les ressources des secteurs dits porteurs », a-t-il fait valoir.



« Le maître mot reste la conservation de la biodiversité au profit de la communauté et la promotion du développement socio-économique durable des communautés riveraines des aires protégées au Sénégal et au-delà », a-t-il conclu.



La direction des iAres marines communautaires protégées (DAMCP), a été créée en 2014.













APS