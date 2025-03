La taxe sur le tabac passe de 65 à 70%

La taxe sur les produits du tabac connaît une hausse, passant de 65% à 70%, a-t-on appris, mardi, du Programme national de lutte contre le tabac (PNLT), renseigne "Sud Quotidien".



Dans une publication sur sa page Facebook, cette entité précise que cette ‘’ cette mesure a été prise dans la Loi de finances de 2025 ’’.



Selon le Programme national de lutte contre le tabac, cette taxe s’applique également aux déchets de tabac et aux nouveaux produits du tabac, comme les cigarettes électroniques et autres chichas.



” En rendant le tabac plus cher, les autorités espèrent dissuader les consommateurs, notamment les jeunes et les fumeurs à faible revenu, de fumer ou de commencer à fumer ’’, lit-on dans le post Facebook.