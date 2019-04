La vérité sur le "cas Oumar Samba Bâ" La liste des ministres de Macky Sall s’allonge avec la nomination de Oumar Samba Bâ au poste de ministre, Secrétaire général adjoint de la présidence de la République avec siège au Conseil des ministres.



Rédigé par leral.net le Samedi 20 Avril 2019 à 17:41 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall renforce sa garde rapprochée avec la nomination d’Oumar Samba Bâ, au poste de ministre, Secrétaire général adjoint de la présidence de la République avec siège au Conseil des ministres.



Et, contrairement à ce qui a été annoncé par un site d'informations, le nouveau ministre n'a jamais été conseiller diplomatique du chef de l’État. Il été confondu à Oumar Demba Bâ.



C'est un énarque, qui a blanchi sous le harnais. Oumar Samba Bâ est , pourrait-on dire, un vieux de la vieille. Il a été gouverneur et fait partie des "doyens" de la Présidence de la République.



Dakarposte tient de ses réseaux de renseignements qu'il est d'ailleurs l'une des grosses légumes de l'Ecole Nationale d’Administration (ENA). Qui, pour ceux qui l'ignorent encore, a pour vocation de former les administrateurs de niveau supérieur et moyen destinés à servir dans l'administration.



Il nous revient que c'est ce même Oumar Samba BA, Administrateur Civil Principal, qui a été nommé en 2010 (sous Wade), Directeur du Moyen Orient et de l’Asie à la Direction de la Coopération Internationale du Ministère de la Coopération Internationale, de l’Aménagement du Territoire, des Transports aériens et des Infrastructures.



Dans ces nouvelles fonctions, Oumar Bâ devra seconder, en sa qualité d’adjoint, Mahammad Boun Abdallah Dionne.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos