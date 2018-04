La vérité sur les 50 000 lampadaires solaires de Fonroche

En effet, l’octroi du marché par l’Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER) a obéi à une procédure rigoureuse de sélection des entreprises soumissionnaires qui tient en deux points principalement :



- Demande d’actualisation de leurs offres envoyées aux différents candidats en prenant en considération les critères techniques et financiers définis par l’ANER ;



– Évaluation des offres comme suit :



* Contrôle de conformité aux minimas techniques de l’ANER,



* Vérification de l’existence d’une lettre d’intention du bailleur pour accompagner le projet,



* Pondération globale qui consiste à faire une pondération technique et financière afin de faire le classement des entreprises.



Au terme de ce processus, les six entreprises les mieux disantes ont obtenu, par ordre, les notes globales suivantes. A retenir que le coût unitaire proposé par ces dernières englobe la Maintenance et la Gestion centralisée.



1er : Fonroche – Environnement urbain (97,6/100). Prix unitaire : 1.145.514 F CFA ;



2ème : Ghisamestieri (85,1/100). Prix unitaire : 1.254.547 F CFA ;



3ème : KDC Energy (80,5/100). Prix unitaire : 1.360.000 F CFA ;



4ème : Solektra International (76,5/100). Prix unitaire : 1.492.000 F CFA ;



5ème : Ragni-Nova Énergies (76,2/100). Prix unitaire : 1.824.960 F CFA ;



6ème : Impex Spa (75,8/100). Prix unitaire : 1.572.000 F CFA.



A la suite de ce résultat, la Commission d’évaluation a recommandé que l’offre de Fonroche – Environnement Urbain soit retenue et que des négociations soient ouvertes avec cette dernière. A la suite de celles-ci, l’entreprise française a offert les autres avantages suivantes :



– Fonroche Environnement urbain s’est engagée en cas de signature avec l’État du Sénégal, à verser une pénalité d’un million d’euros au Ministère des Finances du Sénégal si elle ne réussit pas à mobiliser le financement ;



– Elle s’est également engagée à adosser la garantie fournie par le constructeur à une caution bancaire d’un montant de 4 millions d’euros, qui pourra être appelée en cas de défaillance du groupe sur la garantie constructeur ;



– Fonroche Environnement urbain va s’appuyer sur des entreprises locales pour l’exécution des travaux ;



- Une Unité de montage de lampadaires solaires sera mise en place au niveau local ;



– De plus, son offre est adossée à une garantie et maintenance des équipements sur une duréé de 6 ans avec possibilité d’extension de la garantie au-delà de 6 ans.



Rappelons que le Projet d’installation de 50.000 lampadaires solaires entre dans le cadre de la volonté de l’État du Sénégal d’atténuer la facture impayée de l’éclairage public des communes qui est de l’ordre de 10 à 11 milliards F CFA par an. Il devrait permettre aussi à toutes les localités du Sénégal, même celles qui ne sont pas encore électrifiées, de disposer d’un éclairage public moderne. Enfin, avec le Projet, le Sénégal va bénéficier d’une usine de montage de lampadaires solaires.