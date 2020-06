Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La vie politique de Serigne Mamoune Niasse racontée par El Hadji Omar Thiam Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Juin 2020 à 16:50 | | 0 commentaire(s)| El Hadji Omar Thiam, un des compagnons du feu vénéré fils de Cheikh Al Ibrahima Niasse a tenté de retracer la vie politique de Serigne Mamoune Niasse. De son compagnonnage Avec Abdoulaye Wade en passant par Abdou Diouf et Moustapha Niasse, M.Thiam n’a rien laissé.





« Il est entré en politique sous l’aire d’Abdoulaye Wade. Quand Wade a créé le parti en 1974 il a été le premier à l’accueillir ici à Kaolack pour l’amener à Medina Baye…Serigne Mamoune a fait un travail remarquable au Pds. En 1981 Abdou Diouf a demandé à Elhadji Abdoulaye qui était le khalife à l’époque de convaincre Serigne Mamoune à venir collaborer avec lui. Et il a accepté et quitté le Pds.



Il a commencé ainsi a milité au Ps et a travaillé au côté d’Abdoulaye Diack qui était maire de Kaolack mais ce dernier n’a pas été reconnaissant alors ils ont eu quelques problèmes, et Serigne Mamoune à former une tendance au sein du Parti socialiste contre Abdoulaye Diack, dénommée le Front unitaire, et se présente comme candidat à la mairie. Mais Abdoulaye Diack gagne encore kaolack, et ils continuent à travailler avec lui. A un moment, il gèle ses activités au sein du Ps.



Il rejoint ainsi l’Afp de Moustapha Niasse. Après quelques temps Afp accuse Serigne Mamoune d’avoir eu des discussions avec Me Wade. Ils ont fait leur renouvellement et ont nommé Madieyna Diouf, président de la délégation régionale de Kaolack. C’est ainsi qu’il a gelé ses activités à l’Afp et a organisé à Diourbel les Assises de Diourbel... La conclusion de ces assises était que Serigne Mamoune ne sera plus derrière quelqu’un, il va créer son propre parti. Fidèle à la conclusion des assises il créait le Rassemblement pour le peuple(Rp).



Tous les postes qu’il a eu dans la politique, il les a eu avec RP, il a été député, en coalition avec le Pds de Abdoulaye Wade, il a été nommé ministre d’Etat, membre du conseil économique et social etc. Serigne Mamoune était très engagé dans la politique. Mais c’était juste pour aider les gens et c’est ce qu’il disait souvent…».

