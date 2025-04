Lac de Guiers 2 condamné à 53 millions FCfa d’amende et 3 mois de prison ferme

Déjà incarcéré pendant deux mois en détention préventive, avant d’être remis en liberté provisoire le 27 juillet 2024, Lac de Guiers 2 évite ainsi un nouveau mandat de dépôt. Toutefois, il devra verser 53,6 millions FCfa de dommages et intérêts aux parties civiles, sous peine de contrainte par corps maximale. Une somme qu’il a pu garantir grâce à une cagnotte solidaire organisée par le monde de la lutte et déposer à la Caisse des Dépôts et Consignations.



Selon "L’Observateur", en 2023, dix-huit jeunes candidats à l’émigration affirment avoir été abusés par Lac de Guiers 2 et son complice présumé, Abdou Salam Diagne. Les deux hommes leur avaient promis des visas pour l’Europe, contre des sommes allant de 2 à 5 millions FCfa. Leurs victimes, souvent filmées en présence des mis en cause, ont fini par comprendre qu’il s’agissait d’un montage frauduleux.



La plainte déposée par les jeunes arnaqués a abouti à l’arrestation de Lac de Guiers 2, le 15 mai 2024, suivie de son placement sous mandat de dépôt le 17 mai 2024. Libéré le 26 juillet suivant, après médiation pénale et paiement de la caution, le lutteur a toutefois continué à clamer avoir été lui-même dupé par Abdou Salam Diagne, présenté comme le cerveau de l’opération, qui avait quitté le pays. À son retour en janvier 2025, ce dernier sera, à son tour, arrêté.



Malgré une plainte déposée par Lac de Guiers 2 contre Abdou Salam Diagne — l’accusant de l’avoir escroqué de 78 millions FCfa dans le cadre de la même affaire —, "L’Observateur" révèle que seul le lutteur a été jugé.