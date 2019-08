Laeticia Hallyday contrainte de déplacer la tombe de Johnny Hallyday à Saint-Barth

A chaque problème sa solution. Actuellement en vacances à Saint-Barthélémy avec ses filles et ses amis, Laeticia Hallyday n'avait sûrement pas prévu qu'elle devrait prendre une telle décision. Et pourtant... Tandis qu'elle profitait de son séjour, l'épouse de Johnny Hallyday a dû donner son accord au maire de l'île pour déplacer la tombe de son mari, située au cimetière de Lorient. Après une longue réflexion qui lui a valu une nuit blanche, elle a finalement cédé à la raison.





La cause de ce déplacement ? L'emplacement actuel de la sépulture de Johnny Hallyday est devenu trop exigu pour le nombre de fans qui viennent chaque jour s'y recueillir, rapporte Public, dans son numéro en kiosque vendredi 23 août. "Le premier caveau est vraiment trop petit, confirme un proche à nos confrères. Le nouvel emplacement se situera deux mètres sur la droite, un peu plus près de la mer". Les travaux pour déplacer le rockeur devraient quand à eux commencer après le 24 août précisent nos confrères, et ce, après qu'une messe soit donnée en hommage à Johnny Hallyday à l'occasion de la Saint-Barthélémy.



"La tombe de Johnny ressemble à un vide grenier de luxe"



Un transfert qui devrait se faire dans la nuit à la mi-septembre, et auquel Laeticia Hallyday tient absolument à assister, malgré l'avis de ses proches. Il faut dire que pour la veuve du Taulier, se rendre sur sa tombe lors de ses séjours à Saint-Barth est devenu un rituel quasi-quotidien. Et elle peut même "y passer deux heures d'affilée", rapportait son ami Pierre Billon à Gala, précisant que "la tombe de Johnny ressemble à un vide grenier de luxe".