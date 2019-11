Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Laeticia Hallyday et son entourage de nouveau en deuil Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2019 à 10:39 | | 0 commentaire(s)| Le père de Sébastien Farran, Dominique Farran, est décédé à l’âge de 72 ans. Laeticia Hallyday ne s'est pas encore exprimée publiquement.



Il est le dernier manager de Johnny Hallyday. Sébastien Farran est resté très proche de Laeticia jusqu'à la fin. Désormais en froid, les deux proches du Taulier ne se parlent quasiment plus mais ils devraient certainement se revoir car un triste événement vient de se produire. En effet, Dominique Farran, fils de Jean Farran et père de Sébastien Farran, est décédé à l’âge de 72 ans.



Une émission spéciale est prévue sur RTL ce dimanche pour rendre hommage à l'ancien directeur artistique de la station. Et c'est toujours RTL qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué. Dominique Farran était l’une des voix marquantes de la radio. Chroniqueur pour l’émission de Jean Bernard Hebey depuis les États-Unis, il a également été le directeur artistique de la station et il organisait des concerts avec les plus grands dans les années 70.



C'est lui a qui l'on doit l'arrivée en France de superstars comme Tina Turner, Pink Floyd, Elton John ou encore Paul McCartney. "Georges Lang lui consacrera ce dimanche 10 Novembre à partir de Minuit, dans Les Nocturnes, une émission spéciale avec de nombreux témoignages, des extraits de ses émissions emblématiques et des concerts mythiques de RTL", expliquent nos confrères.













Accueil Envoyer à un ami Partager