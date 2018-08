Lait "impropre à la consommation": le patron d'Auchan Mbour réclame 30 millions à un couple

L’administrateur et directeur général des magasins « Auchan » Mbour, Laurent Leclerc, a été traîné en justice par un client de la structure commerciale, Mamadou Lamine Diop et son épouse.



Ce couple dit avoir acheté dans un des magasins de la grande surface, du lait de marque Viltalait, périmé. Lequel leur a causé de problèmes gastriques. Pis, le mari indiquait avoir fait analyser le lait en question au laboratoire de l’Ecole polytechnique de l’Ucad, lequel a attesté que "le produit était "impropre à la consommation".



"L’Observateur" qui livre cette information dans sa parution du jour, rapporte que le dossier a été enrôlé devant le Tribunal de Grande instance de Mbour, où Laurent Leclerc, patron de Auchan Sénégal a été attrait. Et sur la question relative à la qualité du produit incriminé, le patron de « Auchan » a tout bonnement dégagé toutes les responsabilités de sa boïte. Mieux il affirme que le plaignant aurait acheté ailleurs ce lait. Son avocat à son tour de réclamer une somme de 30 millions de francs à titre de réparation, au couple Diop.



Le verdit sera connu le 7 septembre 2018.