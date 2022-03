Lancement de #Tech4She - Thales digital women fellowship : 50 jeunes femmes de la banlieue dakaroise seront bénéficiaires de l’initiative

«50 jeunes femmes âgées entre 18 et 35 ans et résidant dans la banlieue dakaroise bénéficieront d'un accompagnement technique et financier sur 6 mois leur permettant de s'insérer sur le marché de l'emploi par le salariat ou l'entrepreneuriat », explique Dior Birima.

Adou FAYE Il s'agit d'une intitiative de Polaris Asso dont le président est Ousseynou Guèye , en partenariat avec la Fondation Thales, l'Ambassade de France au Sénégal et Onu Femmes pour promouvoir la protection, l'insertion et l'engagement des jeunes femmes dans un monde numérique.





Source : Lancement le 28 mars 2022, de l'initiative #Tech4She - Thales Digital Women Fellowship à la Résidence de l'Ambassade de France au Sénégal. L’information est donnée par Dior Birima, brand ambassador et business developper dans un post sur le réseau social Linkedin.Source : https://www.lejecos.com/Lancement-de-Tech4She-Thal...

