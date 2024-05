Lancement du BRT : Le ministre des Transports appelle les Sénégalais, à s’approprier ce projet dans le comportement

Le Bus Rapid Transir a été officiellement lancé ce mercredi. Le ministre des Transports qui présidait la cérémonie, a appelé les Sénégalais à s’approprier ce projet, notamment dans leur comportement, renseigne Igfm.



« Nous invitons tous les Sénégalais à s’approprier ce projet dans le comportement. Il s’agit ici de développer un nouvel état d’esprit. C’est-à-dire miser sur la qualité, l’hygiène, la sécurité et l’environnement. Le Brt a déjà misé sur cela », a invité Malick Ndiaye, ministre des Transports, ce mercredi, lors du lancement du Brt, rapporte la même source.



Pour ce qui est des tarifs, ils sont « raisonnables », déclare le ministre. Ils varient entre 400 francs Cfa et 500 francs Cfa. « Ça a été bien négocié par l’Etat du Sénégal à travers le Cetud », a indiqué Malick Ndiaye.



Par ailleurs, le ministre des transports a réitéré que de telles infrastructures ne suffiront pas pour régler la question du transport à Dakar. Pour lui, c’est bon de développer de tels projets, mais il faut développer les territoires.



« Les pôles de développement avec toutes les commodités, toutes les activités, permettront à tout ce beau monde qui est là, dans la promiscuité totale à Dakar, de retourner chez eux, de travailler chez eux et Dakar va beaucoup respirer », dit-il.