Lancement du Groupe Africa7 à Yoff



Après une phase test de 4 mois, la chaîne de télévision Afria7 revient dans le paysage médiatique sénégalais. La chaîne panafricaine fondée par Madame Oumou Wane déploie son nouveau visage ce samedi 29 juin, à la place Mamadou Diop de Yoff.



Africa7TV disponible sur le canal 7 de la TNT, diffuse également sur toute la planète par satellites interconnectés en Afrique, en Europe et, est accessible à travers toutes les plateformes et terminaux numériques sur IPTV



Africa7 Radio qui émet sur la fréquence 90.7, couvre 70 pour cent du territoire sénégalais, avec un accès IP sans limite aux téléphones, smartphones, ordinateurs, tablettes aussi bien en système IOS qu'Androïd.



Ce nouveau départ est accompagné d’un journal en ligne africa7.tv, un site dynamique et riche en contenu, qui illustre les interfaces de la TV et de la Radio.



Trois rédactions pour trois supports de communication qui se veulent une référence au Sénégal et dans la sous-région africaine.



La communication digitale occupe une place importante dans le dispositif d’Africa7 TV Radio et web. La télévision et la radio sont toutes présentent et en live sur les réseaux sociaux

Une nouvelle équipe de jeunes talentueux et engagés épaulent le nouveau directeur Alioune Ndiaye dans sa mission



Ce samedi 29 juin 2019 sur l’esplanade de Yoff, Place Mamadou Diop, les téléspectateurs, auditeurs, lecteurs et internautes vont découvrir les nouvelles grilles des programmes de la télévision et de la radio. Un évènement è suivre en direct et en live sur tous les supports d’Africa7 et les réseaux sociaux



Toutes la presse sénégalaise et les médias étrangers sont invités au lancement présidé par le ministre de la Santé Adoulaye Douf Sarr, maire de Yoff