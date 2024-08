Lancement historique: Le Sénégal met en orbite son premier nano-satellite, GAINDÉ SAT-1A

Le GAINDÉ SAT-1A survolera le territoire sénégalais plusieurs fois par jour, collectant des images et des données cruciales pour diverses applications telles que la surveillance territoriale, le renseignement militaire, et la gestion des ressources en eau.



Ce satellite ouvre de nouvelles perspectives pour le pays en matière de sécurité et de gestion environnementale.



Les travaux de conception et de développement ont été dirigés par le Dr. Gayane Faye, figure de proue de la recherche spatiale au Sénégal. Son leadership et son expertise ont été déterminants pour la réussite de ce projet qui inscrit désormais le Sénégal dans la liste des nations capables de mettre en œuvre des technologies spatiales avancées.