Lancement imminent d’un emprunt obligataire sur le marché de l’Uemoa : Dakar cherche 135 milliards F Cfa L’Etat du Sénégal est à la recherche de financements sur le marché régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) pour son budget annuel, adopté à 4071,8 Milliards de francs Cfa.

En effet, malgré la bonne santé financière chantée par les services du Ministère de l’Economie, des Finances, SourceA révèle que le Sénégal va émettre, dans les prochaines semaines, un nouvel emprunt obligataire.



D’après nos confrères, le Trésor public a fini de mettre sur la place un emprunt obligataire par appel public à l’épargne d’un montant de 135 milliards de francs Cfa. Avec pour objectif de financer les investissements prévus au budget de l’Etat pour l’année 2019.



Pour le Chargé de Com’ du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, joint par Source A, «c’est dans l’ordre du possible». Ballé Preira renseigne : «ce n’est pas parce qu’un pays va chercher des fonds sur les marchés internationaux que son économie est bancale, il arrive souvent qu’un Gouvernement soit dans l’urgence d’effectuer tel ou tel projet ou investissement que seule une levée de fonds (emprunt obligataire) est capable de satisfaire». (Avec Actusen)















