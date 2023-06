Lancement officiel du dialogue national : Le patronat et les syndicalistes listent leurs préoccupations

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Juin 2023 à 10:12 | | 0 commentaire(s)|

Le dialogue national fait partie de l’« identité socioculturelle sénégalaise » a déclaré le chef de l’Etat sénégalais lors de la rencontre.



« Cette concertation n’est pas une première parce que le « diisoo » (la concertation) fait partie de notre identité socioculturelle. C’est pourquoi j’ai érigé le dialogue en principe de gouvernance » a indiqué Macky Sall dans la foulée.



Il a estimé que la vie nationale ne peut être monopolisée par les seuls antagonismes politiques au détriment d’autres priorités.



Elargissement du contenu local à tous secteurs stratégiques



Le secteur privé national a participé au lancement du dialogue national. Baïdy Agne qui a porté la voix du patronat national a exprimé les attentes de ses camarades.



« Il faudra envisager que nous puissions étendre cette loi sur le contenu local qui s’applique sur les hydrocarbures à tous les secteurs stratégiques de notre économie », a plaidé M. Agne. Selon lequel cela « est une demande qui exprime une position partagée du secteur privé ».



Il a souligné que cette « rencontre arrive dans un contexte de turbulences, que cela soit au Sénégal ou dans le monde ».



Malgré ces circonstances difficiles, ajoute-t-il, « le secteur privé est conscient et déterminé à jouer un rôle majeur dans la création d’un avenir plus prospère pour notre pays ».



« Le secteur privé national nourrit l’espoir que son appel à la préservation de la paix sera entendu », lance-t-il



Aujourd’hui, Baïdy Agne confie que nul n’ignore que nous entrons dans une nouvelle ère où le monde se divise, se reconstruit en nouveaux blocs et invite les nations à faire face à des enjeux de souveraineté économique et de défense nationale sans précédent.



Tenir compte de la situation difficile des sénégalais



Par ailleurs, les organisations des travailleurs ont également soumis quelques-unes de leurs préoccupations dans le cadre du dialogue national.



Mody Guiro qui a porté leur voix a fait savoir qu’il faudrait tenir compte de la situation du citoyen et de la citoyenne sénégalaise. « Il ne faut pas oublier le riz, l’huile, l’éducation, l’électricité, les conditions de vie, malgré les efforts consentis par le président de la République », a rappelé le syndicaliste.



A l’en croire, « les organisations des travailleurs réaffirment leurs engagements à participer activement aux travaux du dialogue national et espèrent que les conclusions qui en sortiront, seront suivies d’effet et seront à la hauteur des attentes du monde du travail et des populations ».



Bassirou MBAYE







Source : Le président de la République sénégalaise Macky Sall a présidé, le 31 mai 2023, la cérémonie de lancement officiel du dialogue national à la salle des banquets du palais présidentiel.Source : https://www.lejecos.com/Lancement-officiel-du-dial...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook