Landing Bodian condamné à payer plus de 13 millions FCFA à TOTAL Sénégal

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier et dernier ressort hier mardi 28 mai 2019, le juge Ibou Sarr a reçu tout d'abord l’action principal et la demande reconventionnelle. Ainsi, il a condamné M. Landing BODIAN à payer à la Société TOTAL Sénégal SA, la somme de 12.801.891FCFA au principal outre celle de 1.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.



Il a également débouté M. Landing BODIAN de sa demande reconventionnelle, tout en mettant les dépens à sa charge.



Me François Sarr et Associés avait assuré la défense des intérêts de TOTAL Sénégal dans cette affaire numéro 1923/2019.