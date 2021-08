Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Lansana Gagny Sakho : «L’affaire Adji Sarr est plus grave qu’un complot» Rédigé par leral.net le Mardi 10 Août 2021 à 09:42 | | 0 commentaire(s)| Lansana Gagny Sakho a fait de nouvelles révélations dans l’affaire sweety Beauté. Sur iTV, l’ancien Directeur général de l’ONAS pense que l’histoire de la fille n’aurait jamais dû arriver dans un pays normal.

À la question de savoir s’il s’agit d’un complot comme l’indique partout Ousmane Sonko, il a rétorqué : « Je ne parlerai pas de complot mais ce qui se passe est plus grave que ça. Est-ce qu’on avait besoin de ça dans ce pays ? » s’interroge-t-il, avant de poursuivre : « Il y’a eu énormément de dégâts et ça a créé aussi une instabilité économique. Donc, il y’a aucun investisseur sérieux qui va prendre son argent jusqu’en 2024 parce qu’il n y’a plus de visibilité. On ne sait pas ce qui va se passer. On a détruit des biens appartenant à des investisseurs étrangers (…). »



Pour rappel, la plainte d’Adji Sarr, une femme âgée de 20 ans, qui travaillait comme masseuse au salon de beauté avait déposé une plainte contre l’opposition Ousmane Sonko qui l’aurait violée à plusieurs reprises puis l’aurait menacée de mort.

seneplus.com





