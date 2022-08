Lauréat du Prix du Meilleur Conteur International : Amadou Sow dit Zoumba reçu par le ministre de la culture

Ce prix prestigieux a pour ambition d'honorer notre compatriote en l'élevant au titre de "Trésors Humains Vivants", magnifiant ainsi son rôle actif dans le transfert d'expériences et de connaissances, et l'identification des techniques narratives orales dans le domaine du patrimoine culturel immatériel.



Très satisfait de cette distinction et dans le but d’appuyer l’artiste dans ses activités musicales et d’animation de tournées de conte, le ministre lui a offert un ordinateur et du matériel technique.



M. Abdoulaye Diop a particulièrement insisté sur l'urgence qui s'attache à la prise en compte de l'énorme potentiel qui se trouve en régions et que les différentes directions du ministère ont l'obligation de promouvoir.