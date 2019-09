Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici LdC - PSG: Gana Guèye aux anges avec son épouse après sa performance XXL face au Real Madrid Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Septembre 2019 à 12:46 | | 0 commentaire(s)| Le Paris Saint-Germain ne devrait pas regretter d’avoir porté son choix sur Idrissa Gana Gueye après la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019 en Egypte. Comme un génie sur le terrain, l’ancien milieu de terrain de Everton a impressionné tous les amateurs du football de par son efficacité, sa rapidité, son courage et sa puissance. Hier, lors du premier match de la Ligue des Champions sous le maillot bleu, blanc et rouge, le “Lion” a encore prouvé qu’il fait toujours partie des meilleurs.

L’international Sénégalais a fait vibrer le Parc Des Princes avec ses récupérations, passes et duels avec les joueurs du Real Madrid. On avait l’impression que c’était le Real Madrid contre Idy. Toujours aussi serein sur le terrain, Gana Guèye est l’un des rares footballeurs qui se montre impulsif sur la pelouse, note Limametti.com. Son calme et sa petite taille sont ses principales forces.



En dehors du terrain de football, “l’ambianceur” de la tanière des “Lions” de la Teranga, a une vie de couple très stable (on touche du bois). Son épouse, Pauline qui est toujours dans les tribunes, fait partie de ses sources de motivation. Hier, elle a encore fait rêver les fans et followers de son prince charmant sur les réseaux sociaux. Après avoir exprimé son envie de faire un câlin à son mari après sa très belle prestation face aux Madrilènes, elle lui réserve un accueil chaleureux, apprend Limametti.com d’une source sûre.

Des câlins, des bisous, de belles paroles, tels sont les gestes de romantisme que réservait Pauline à son GANA A ELLE SEULE. Limametti.com en entrant en contact avec un proche du couple, peut confirmer que c’était l’une des plus belles soirées romantiques du couple.



Espérons que cette prestation d’hier ne soit que la partie visible de l’iceberg, et que Gana Gueye continuera de surprendre le monde du football et les Sénégalais qui comptent beaucoup sur lui en équipe nationale.







